Chang extra: Wonen op het water net buiten Hong Kong

In de derde aflevering van CHANG bezoekt Chang Ju Cheung woonbootbewoners in Hong Kong en Amsterdam. In Hong Kong gaat hij langs bij woonbootbewoners in het visserdorpje Tai O. Dit dorp ligt in een buitenwijk van Hong Kong. Het leven in het visserdorp is totaal anders dan het leven in de stad. De bewoners van Tai O zouden niet graag ruilen met de bewoners van de drukke stad. Wil je weten waarom niet? Bekijk onderstaande video.