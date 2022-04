Kat Sjaak zit hele nacht vast in boom: "Hij zit helemaal te bibberen"

De brandweer moest vanmorgen op de Gerda Brautigamstraat in Nieuw-West in actie komen om kat Sjaak te redden. Sjaak was de dag ervoor de boom in gevlucht uit angst voor twee honden.

Daarna kon hij blijkbaar niet meer naar beneden komen, maar daar kwam het baasje pas vanmorgen achter toen ze Sjaak miste en ging op zoek. Al snel hoorde ze dat buren Sjaak gisteren een boom in hebben zien rennen. Sjaak bleek inderdaad nog in de boom te zitten en er niet zelfstandig uit te kunnen. De brandweer werd ingeschakeld om te helpen. Het baasje mocht mee in de ladderwagen om de kater op te halen.

"Ik ben helemaal in shock want het is mijn kat", vertelde ze. "Ik ga hem eruit halen als het goed is. Zelf." Dat lukte al snel. Sjaak had geen letsel opgelopen, maar was wel angstig. "Hij was helemaal aan het bibberen. Op zijn oude dag. Die blijft voorlopig binnen. We gaan hem gauw eten geven."