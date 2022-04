Fietsersbond wil maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op fietspad

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond wil dat er in de toekomst een maximumsnelheid op het fietspad komt. Als het aan de belangenorganisatie ligt, moeten e-bikes die harder dan 20 kilometer per uur kunnen naar de rijbaan uitwijken.

Met het idee wil de Fietserbond dat het fietspad in Amsterdam veiliger wordt. De bond maakt zich al langer zorgen over de toename aan elektrische fietsen in het verkeer.

"Met name voor Amsterdam is het belanrgijk dat er maatregelen komen", zegt Florrie de Pater van Fietsersbond Amsterdam. "Met de smalle fietspaden die je hier hebt zijn snelle e-bike's nog gevaarlijker." Volgens De Pater kan Amsterdam handhaven door bij elektrische fietsen, net als bij scooters, de maximale snelheid op een rollenbank te meten.

Volgens De Pater is het belanrgijk om onderscheid te maken tussen langzamere en snelle e-bikes. "Op die snellere elektrische fietsen hoef je soms niet eens te trappen. Die zouden, net als bromfietsen, gewoon naar de rijbaan moeten."