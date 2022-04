Een ouderwetse Koningsdag in aantocht: "Amsterdam gaat los"

Bij het woord Koningsdag gaat niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen. "Welke koning?" Tijd voor een kleine opfrisser: op 27 april, dat valt dit jaar op een woensdag, is koning Willem-Alexander jarig. De 'enige' dag in het jaar de de 'republiek' Amsterdam ongegeneerd, en gehuld in oranje, los gaat. Maar dan moet corona de boel niet verpesten natuurlijk. Vorig jaar 'vierde' de stad nog coronaproof Woningsdag, maar dit jaar staan alle lichten op ... groen, een ouderwets oranjefeest is in aantocht.

Of dat even wennen is? "Nee, daar heb ik totaal geen probleem mee. Gewoon zoals het was", zegt iemand op het terras aan de Noordermarkt. Een ander: "Nou mensen zijn er aan toe toch, lekker een feestje hebben. Lekker met z'n alle op straat lekker drinken en doen, komt helemaal goed."