Louis van Gaal drie jaar lang voor film gevolgd: "Ene keer leuk, andere keer irritant"

Geen rode loper vol acteurs, maar met oud-voetballers. In theater Tuschinski ging gisteravond de documentaire Louis over het Amsterdamse voetbalfenomeen Louis van Gaal in première.

In de documentaire wordt teruggeblikt op de hoogte- en dieptepunten van de 70-jarige bondscoach. Er wordt daarbij ingezoomd op zijn carrière, zijn achtergrond en zijn gezinsleven. De makers van de film volgende Van Gaal drie jaar lang.

"Dat is de ene keer leuk, omdat je zoveel oude bekenden weer terugziet, maar de andere keer is het ook irritant, want ik moet maar steeds opdraven", vertelde Van Gaal op de rode loper. "Het duurde heel lang, en Truus had daar meer last van dan ik." Zijn vrouw Truus vult aan: "Het is een inbreuk op je privacy. (..) Maar het ging wel altijd in goede harmonie."

In de film zitten veel oud-voetballers, onder wie de broertjes De Boer. "Het is een heel bijzondere man", vertelt oud-Ajacied Ronald de Boer. "Met zijn kuurtjes. Af en toe denk ik ook wel eens; Louis, maak je niet zo druk, maar dat is Louis."