Bouw Woon Leef aflevering: Nieuw Bouw

We hebben woningen nodig en rap ook: de rij van starters, studenten, economisch daklozen en nu ook nog eens oorlogsvluchtelingen die naarstig op zoek zijn naar een huis is langer dan ooit. Er wordt driftig gebouwd, maar dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld. Is het bouwen van tijdelijke woningen dan de oplossing? En hoe zorgen we nou dat dat de klimaatcrisis niet vergroot?

Architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade ziet de toekomst in het bouwen van tijdelijke woningen van hout: die woningen kunnen we volgens hem namelijk snel én duurzaam neerzetten en ook nog eens verplaatsen als dat nodig zou zijn. Bouwkundige Diana de Krom en bouwstrateeg Karin Kuipers laten op het Floriadeterrein in Almere zien hoe (en hoe snel!) dat bouwen met hout nou precies in z'n werk gaat. Secretaris Versneling Woningbouw MRA Mike Seegers heeft het over de urgentie van het snel bouwen van goede woningen en hoe we die nou het beste in de bestaande stad kunnen passen.