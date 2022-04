De 94-jarige Blonde Sien is zondag overleden . Samen met haar man, Zwarte Gerrit, runde ze decennialang het Jordanese café Rooie Nelis. "Er is een Jordanees gestorven, het boek is na 94 jaar gesloten", staat er in de rouwadvertentie.

Blonde Sien tapte op haar tiende haar eerste biertje in het café. Haar vader, Rooie Nelis zelf, stond vanaf 1937 achter de bar. Toen hij een bloedvat-ziekte kreeg, nam zijn vrouw Rooie Sien het over. Zij droeg op haar beurt het café over aan haar dochter. Samen met Zwarte Gerrit zette ze het bestaan van de kroeg voort, tot 2019. Toen ging de gezondheid van de eigenaren snel achteruit. Gerrit overleed kort daarna. "Zolang ik ademhaal en ik heb nog mijn verstand, nou, dan stoppen we niet", zei Blonde Sien twee jaar daarvoor bij het 80-jarig jubileum van het café.

Sara Ruwaard-Blommers

"Met hart en ziel heeft Blonde Sien haar hele leven gegeven aan café Rooie Nelis", aldus de familie in de advertentie. Blonde Sien, waarvan bijna niemand wist dat ze eigenlijk Sara Ruwaard-Blommers heette, kon dan ook met veel plezier allerlei verhalen vertellen over tachtig jaar werken in de kroeg.

Haar favoriete moment uit al die jaren, was toenmalig koningin Beatrix die het café binnenliep. "Ik zeg: 'Majesteit, waar komt u vandaan?', zegt ze: 'Met de auto'. Toen zei ik: 'Ik moet eerst kijken of ik een vuil rokkie aan heb, hoor. Want ik kom even naast u zitten."