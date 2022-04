Beelden van man en vrouw die worden verdacht van betrokkenheid bij babbeltruc

Een nog onbekende vrouw neemt in november van het afgelopen jaar geld op met een gestolen bankpas. De politie toont nu beelden van de vrouw en van een man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de zaak. In Bureau 020 beelden van de twee.

De man vraagt of het slachtoffer net een foto van hem heeft gemaakt. Het slachtoffer zegt dat dat niet zo is, toch schrikt deze verdachte en hij gaat direct weg. Hij neemt de bankpas van het slachtoffer niet mee. Zo'n twintig minuten nadat verdachte 1 is vertrokken, meldt een tweede koerier zich. Al die tijd heeft het slachtoffer de zogenaamde bankmedewerker nog aan de telefoon.

Het slachtoffer geeft zijn bankpas wel mee aan deze tweede verdachte, die niet op beeld staat. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en een fors postuur. Hij is zo'n 1 meter 85 lang. Voordat het slachtoffer zijn bankpas meegeeft aan deze man, knipt hij 'm nog wel even door.

Pieter Calandlaan

Na een uur lang telefonisch contact, wordt de verbinding ineens verbroken door de zogenaamde bankmedewerker. Later blijkt dat een derder verdachte even daarna twee keer grote geldbedragen opneemt met de bankpas van het slachtoffer bij een geldautomaat aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West.

"Het slachtoffer is ontzettend geschrokken van wat hem is overkomen", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Toen hij de zogenaamde medewerker aan de lijn had, kreeg hij al het gevoel dat er iets niet klopte. De medewerker bleef echter zo lang op hem inpraten dat hij uiteindelijk zijn doorgeknipte bankpas meegaf aan de koerier. Wij willen benadrukken dat banken nooit uw pas thuis zullen komen ophalen. Geef dus nooit uw bankpas aan iemand mee, ook als die is doorgeknipt."