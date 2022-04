Olielaag bij Nieuwemeersluis blijkt geen olie

Het scheepvaartverkeer lag dagenlang stil bij de sluis. In eerste instantie was dat vanwege een storing, maar nadat die was opgelost, bleek er olie in de sluis te drijven die eerst moest worden opgeruimd.

Bij een schoonmaakactie gistermiddag bleek al snel dat het niet om olie ging. "Normaal kleurt de witte dwarsboom al snel zwart door de typerende olielaag, maar dat gebeurde niet", aldus het hoogheemraadschap. "Ook viel de drijflaag die werd weggeschept meteen uit elkaar."

Uit bestudering van de beelden die gemaakt zijn, blijkt het te gaan om resten van afstervende bodemplanten, vermoedelijk de draadalg. "Dit organisme is onschuldig en lost na een paar dagen vanzelf op."