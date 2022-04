OM eist taakstraf voor dodelijk ongeluk op Jan van Galenstraat

De bestuurder maakte een menselijke fout, vindt de Officier van Justitie, die tegelijkertijd denkt dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden als de man beter om zich hee had gekeken, beter zijn spiegels had afgesteld en zich nog beter bewust was geweest van het gevaar van het rijden met een vrachtauto. "Van een beroepsmatig chauffeur had het maximale aan voorzichtigheid mogen worden verwacht bij het afslaan op een drukke kruising en daarin is hij tekort geschoten”, zei de openbaar aanklager tijdens de zitting in de Amsterdamse rechtbank.

Het OM laat weten dat er in de strafeis rekening is gehouden met de schuldbewuste houding van de chauffeur, die moeite heeft gedaan om in contact te komen met de nabestaanden. Daarnaast werkte de man mee aan een mediationgesprek. Ook de impact die het ongeluk op de chauffeur heeft gehad is volgens het OM meegenomen in de eis.