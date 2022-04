Opstoppingen en omleidingen op de Weteringschans: ''We werken nu op vier plekken tegelijk''

Bij het vernieuwen van de uit 1886 stammende waterleidingen komen wel wat uitdagingen kijken vertelt een van de werkmannen. De leidingen liggen namelijk onder de trambaan. Ook alle scholieren die voorbij langs de werkzaamheden fiets en het overstekend verkeerd richting Rijksmuseum. Een makkelijke klus is het niet. Gelukkig is het werkgebied goed afgezet en kan er daarom veilig worden gewerkt.

Dit project is onderdeel van de Binnenring", vertelt omgevingsmanager Wendy Schippers. "Waar nu een rijbaan is met fietsstrook, wordt een fietsstraat. Op de Museumbrug komt veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer kan straks alleen nog richting de Stadhouderskade."

"In de klaslokalen horen we geluidsoverlast, heel irritant."

Voor fietsers is elke minuut winst en velen zijn dan ook niet van plan om af te stappen. "Nog meer toeristen van hun sokken rijden", grapt één van hen. Een bewoner uit West hoeft gelukkig niet dagelijks langs de opengebroken Weteringschans, maar stuit wel elke keer op hetzelfde probleem: "Het is heel lastig om een goede route te rijden, ik moet steeds weer wat anders verzinnen."

Maar daarmee zijn de ergernissen nog niet weg. "Ik vind het eigenlijk heel irritant want ik doe er nu veel langer over om bij school te komen'', klaagt een scholier met de fiets aan haar hand. ''En in de klaslokalen horen we ook geluidsoverlast. Ook heel irritant."

De omleidingen op een rijtje

Tot en met vandaag worden tramlijnen 1, 7 en 19 omgeleid. Vanaf zaterdag 16 april rijden ze weer hun normale route. Auto's worden omgeleid via Vijzelgracht - Prinsengracht - Spiegelgracht en andersom.

Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Zieseniskade – Lijnbaansgracht - Nieuwe Weteringstraat - Vijzelgracht. Ook kunnen fietsers niet meer via het Max Euweplein van of naar de Weteringschans of Leidseplein fietsen, ze worden omgeleid via de Stadhouderskade.

Deze omleidingen duren tot en met 22 april, dan is het werk aan de trambaan en de leidingen klaar. De totale herinrichting van de Weteringschans moet in de zomer van 2023 klaar zijn.