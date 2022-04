Werkzaamheden Cruquiusweg: "Straks kan hier veilig worden gewoond"

Het Cruquiusgebied transformeert de afgelopen jaren van een industrieterrein naar een werk- en woongebied. Momenteel worden de kabels en leidingen van de Cruquiusweg verlegd en wordt de straat opgehoogd. Dat betekent hinder voor buurtbewoners en weggebruikers. De makers van het AT5 programma Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Er wordt flink gewerkt aan de Cruquiusweg, zo wordt onder andere de bestrating en een laag grond afgegraven om bij de kabels en leidingen te komen. Die worden opnieuw aangelegd en waar nodig verwijderd. Daarna wordt er een schone laag grond aangebracht. "Door de industrie is de grond hier op sommige plekken vervuild geraakt, dat graven we af en daarna brengen we een schone laag aan zodat hier veilig gewoond kan worden", vertelt omgevingsmanager Anne van der Weg. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zal de straat tijdelijk worden ingericht met asfalt, omdat er nog veel gebouwd wordt op het Cruquiuseiland. "Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond in 2026, gaan we de weg definitief inrichten."

Quote "We weten dat het tijdelijk is, en het wordt steeds mooier. We slaan ons er wel doorheen." een buurtbewoner

De werkzaamheden brengen niet alleen het nodige geluid met zich mee, ook dwarrelt er behoorlijk wat stof door de straat. Dat gaat bij de fietsers niet opopgemerkt voorbij. "Net fietste ik dus door een enorme stofwolf hiernaartoe, verschrikkelijk." De buurtbewoners zijn ondanks de herrie en stof wel optimistisch. "We weten dat het tijdelijk is, en het wordt steeds mooier. We slaan ons er wel doorheen." De wegverhoging is volgens een passerende fietser een goed plan. "Ik ben wel blij dat ze de straat ophogen, want het is soms best wel vervelend om met de scooter over die hobbels heen te gaan."

Binnen- en buitenbocht Aangezien de Cruquiusweg de enige toegang biedt naar de buurt, moet deze bereikbaar blijven. Daarom wordt de weg tijdens de werkzaamheden in twee helften verdeeld: de binnenbocht en de buitenbocht. Wanneer er in de binnenbocht gewerkt wordt, gaat het verkeer in beide richtingen over de buitenbocht en andersom. Fietsers rijden over de weg. De werkzaamheden aan de Cruquiusweg zijn naar verwachting in de zomer van 2023 klaar.