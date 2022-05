Wordt Jason Bhugwandass Amsterdammer van het jaar?

Jason Bhugwandass

"Vraag maar eens aan een groepsleider of hij zijn eigen kind naar een gesloten jeugdzorginstelling zou brengen", zegt Jason Bhugwandass. "Ik heb nog nooit een"ja"gehoord". De 24-jarige student psychologie zat zelf als tiener een jaar in gesloten instellingen omdat hij depressief en suïcidaal was. In plaats van zorg en aandacht, werd hij vaak 22 uur per dag op zijn kamer opgesloten en kreeg geen behandeling. Ook belandde hij in de isoleercel. Hij kwam er zwaar getraumatiseerd uit. Nu geeft hij lezingen, zit in denktanks en maakt tiktok filmpjes om ervoor te zorgen dat de gesloten jeugdzorg verdwijnt. Jason: "Kinderen uit de jeugdzorg hebben al geen stabiele basis gehad en je plaatst ze ook nog uit huis. Zorg dan dat je ze op z'n minst minst behandeld alsof het je eigen kind is."