Volgend jaar mogelijk 30 procent minder metro's, bussen en trams

Dat komt volgens de Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen vijftien gemeenten waaronder Amsterdam, omdat het kabinet vooralsnog niet zegt dat er ook in 2023 coronasteun wordt gegeven. Volgens de Vervoerregio is die steun ook volgend jaar juist hard nodig.

"De middelen om het OV in stand te houden dreigen nu weggegooid geld te worden"

Quote

"We hebben middelen uitgetrokken om het OV tijdens covid in stand te houden", laat Vervoerregio-bestuurder Egbert de Vries samen met Fleur Gräper-van Koolwijk (provincie Groningen) weten. "Het kabinet rond de 2,5 miljard, provincies en regio’s zo’n 500 miljoen. Dat dreigt nu weggegooid geld te worden. Juist nu na corona het gewone leven terugkeert en mensen weer steeds meer gebruik willen maken van het OV moeten we het OV leveren dat de reizigers nodig hebben."

Kaartverkoop nog niet op niveau

Volgens hen zorgt het alleen voortzetten van de coronasteun in 2022 nog niet voor herstel. De kaartverkoop, die tijdens de coronacrisis sterk afnam, zou naar verwachting pas richting 2025 weer op het oude niveau komen. Daardoor zou het na dit jaar dus niet meer mogelijk zijn om volgens de huidige dienstregeling te blijven rijden.

Volgens de Vervoerregio is meer gebruik van trein, tram, metro en bus vanwege de 'opgaven rond wonen, energie en bereikbaarheid' onmisbaar. "Alleen medewerkers en materieel die je door afschaling van het OV kwijtraakt, zijn dan niet meteen weer beschikbaar. Door nu geen transitiemiddelen uit te trekken worden op korte termijn misschien beperkte besparingen bereikt. Maar voor komende kabinetten ontstaat daarmee een kostbare maar onontkoombare opgave."