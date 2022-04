Halsema ziet inderdaad af van coronaboetes nachtclubs

Halsema stuurde de clubs per brief een antwoord op hun zienswijzes:

Beginselplicht tot invordering

Het is vaste jurisprudentie dat bij een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht moet worden toegekend. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat moet uitgaan van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Een adequate handhaving vergt dat opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.

Afzien van invorderen

Mede op basis van de ingediende zienswijze heb ik besloten om af te zien van invordering van de dwangsom wegens de volgende zeer bijzondere omstandigheden: - De regels gelden nu niet meer; - De overtreding was vlak voor het afschaffen van de regels; - U behoort tot een specifieke groep horecaondernemers die die financieel erg hard geraakt zijn omdat zij bijna twee jaar lang vanwege de coronamaatregelen niet als nachtclub geopend konden zijn; - Er was sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij de opening van uw bedrijf onderdeel was van een eenmalige gezamenlijke actie.

Tot slot

Gelukkig is het op dit moment weer mogelijk om uw horecabedrijf/club regulier te exploiteren. Vanzelfsprekend brengt dit ook verantwoordelijkheden met zich mee. Indien er onverhoopt overtredingen worden geconstateerd dan zal ik conform ‘Handhavingsstrategie Horeca’ handhavend optreden.