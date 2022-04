Bijeenkomst De Balie: De psychologische gevolgen van mantelzorgen

Zorgen voor een familielid is voor veel jongeren vanzelfsprekend. Dat neemt niet weg dat het ook zwaar is. Meer dan de helft van de jonge mantelzorgers belandt op latere leeftijd met een hulpvraag in de GGZ. Daarbij spelen schuldgevoel, eenzaamheid, depressie en schaamte vaak een rol. Hoe voorkomen we dat jongeren die zorg dragen voor iemand in hun omgeving de patiënten van de toekomst worden? Op 20 april gaan experts en jongeren hierover in De Balie in gesprek.

Volgens belangenorganisaties is één op de drie Amsterdammers mantelzorger. Toch zijn er weinig cijfers bekend over jonge mantelzorgers. Zij herkennen zich vaak niet in de term mantelzorg omdat ze het als vanzelfsprekend ervaren dat zij voor hun familielid zorgen. Wel zijn er in de stad talrijke projecten om mantelzorgers te ondersteunen. Maar als de kennis over hen beperkt is, hoe weten we dan dat deze projecten aansluiten op hun behoeften? En wie moet signaleren dat jongeren hulp nodig hebben?

Onder andere gz-psycholoog Josien Groot, jonge mantelzorger Inge Romeijn, huisarts Marike de Meij én zorgcoördinator Simone van Breugel spreken over wat zij meemaken en hoe zij signaleren dat er iets niet goed gaat bij een jongere. Klik hier om een (gratis) kaartje te reserveren.

Onderzoek mantelzorg

Deze avond is onderdeel van het onderzoek naar mantelzorgers van De Balie Live Journalism, de journalistieke redactie van De Balie, en AT5. We verdiepen ons elke paar maanden in een onderbelicht thema in de stad. Eerder deden De Balie Live Journalism en AT5 al onderzoek naar onder andere jeugdzorg, online seksuele intimidatie en ongedocumenteer den.

Maandag 18 april wordt de eerste reportage van het onderzoek gepubliceerd op AT5, waarin een 23-jarige mantelzorger een boekje opendoet over waar zij tegenaan loopt.