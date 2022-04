Oranjesluizen nog zeker tot na zomer dicht voor fietsers en wandelaars

De wandel- en fietsroute over de Oranjesluizen is al sinds vorig jaar juni gesloten. Dat komt doordat de noodstop niet betrouwbaar genoeg is. Eerder was de route ook al dicht door corona. De sluizen blijven ontoegankelijk in elk geval tot na de zomer. "Jammer voor liefhebbers, maar veiligheid staat voorop."

"Stel je voor dat iemand de waarschuwingslichten negeert", vertelt Kenza Boussif, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, "dan ontstaat er een gevaarlijke situatie en moet iemand bij het de bedieningspost op de noodstop drukken." De noodstop zorgt ervoor dat de sluis helemaal stopt met bewegen. "Anders zou iemand bekneld kunnen raken of in het water kunnen vallen."

Onzeker

Eerst zouden de werkzaamheden aan de Willem Alexandersluis (het deel van de Oranjesluizen dat onveilig is) een paar maanden duren. Nu zijn we bijna een jaar verder. "We hebben onderzoek laten doen en hebben op basis daarvan nieuwe onderdelen besteld voor de sluis. Alleen zijn de leveringstijden langer dan verwacht", aldus Boussif. Het duurt dus in elk geval nog maanden. "We kunnen ook geen datum noemen waarop de route wordt heropend. Daarvoor zijn de leveringstijden te onzeker."

Wandelnetwerk

Zeker nu het weer mooier wordt, is het voor veel wandelaars en fietsers jammer dat de sluizen dicht blijven. De route maakt ook deel uit van het Trekvogelpad en zou volgens Wandelnet een belangrijke schakel zijn in het wandelnetwerk in Noord-Holland.

Totdat de noodstop volkomen veilig is gemaakt, kunnen mensen die willen oversteken van Zeeburg naar Noord gebruik maken van de Schellingwouderbrug. "Het is vervelend voor de liefhebbers van de Oranjesluizen", zegt Boussif, "maar veiligheid staat voorop."