Kan Halsema rekenen op steun voor wietverbod voor toeristen? "Middel is erger dan de kwaal"

Burgemeester Halsema kan de gemeenteraad passeren als ze echt wil dat alleen nog Nederlandse ingezetenen een jointje in Amsterdamse coffeeshops kunnen kopen, of krijgt ze toch nog een meerderheid aan haar kant?

"Wie is er nou tegen het verminderen van cannabisgebruik, het tegengaan van de verwevenheid tussen soft- en harddrugscriminaliteit en de overlast die het veroorzaakt, dat delen wij als DENK, maar niet als het middel erger is dan de kwaal", zegt DENK-fractievoorzitter Sheher Khan in AT5's Park Politiek.



Volgens hem zal de straathandel nog meer opleven waardoor nog meer Amsterdamse jongeren in de criminaliteit belanden. En dat is ook het voornaamste bezwaar van D66, die denkt dat toeristen straks zullen blijven komen.



"De mensen die bij de coffeeshops geweerd worden spreek je aan, daar verkoop je je spullen aan en aan het eind van de avond ga je met een paar honderd euro in je zak terug naar je buurt en zijn die jongens een extreem slecht voorbeeld voor alle andere jongeren", zegt D66-raadsid Rob Hofland.