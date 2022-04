Zondag gaat het erom spannen. Pakt Ajax de beker in de Kuip? Dan moeten de Amsterdammers nog wel even winnen van rivaal PSV. Studio Jaxie beschouwt voor én na vanuit de Bloemenbar.

De voorbeschouwing start om 17.15 uur. In de rust en na de wedstrijd is er ook een analyse. Presentatie is in handen van Jasper Gottblieb en Daan Sutorius.