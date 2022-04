Bewoners krijgen ongelijk: Museumbrug mag eenrichtingsverkeer blijven

De gemeente mag automobilisten die vanaf de Stadhouderskade over de Museumbrug het centrum in willen rijden blijven weren. Dat heeft de voorzieningenrechter deze week besloten.

Bewoners en ondernemers hadden bezwaar gemaakt en waren daarna naar de rechter gestapt, in de hoop dat die zou oordelen dat het bezwaar kans van slagen had en dat het besluit al van tafel moest. Volgens hen wordt de bereikbaarheid te veel beperkt door het weren van het autoverkeer. Bezoekers, bezorgers en leveranciers zouden de buurt nu al mijden en dat zou door het eenrichtingsverkeer versterkt worden.

Leefbaarheid

Maar de voorzieningenrechter vond dat de gemeente voldoende duidelijk heeft gemaakt dat het gaat om 'vergroting van de leefbaarheid en verbetering van de luchtkwaliteit, verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers'. De nadelige gevolgen voor de ondernemers en bewoners zijn niet zo groot dat ze belangrijker zijn dan die doelen.

Er wordt al bijna tien jaar lang over de Museumbrug gesproken. In 2013 was het al de bedoeling om van de brug eenrichtingsverkeer te maken. Dat plan ging toen niet door, om de uitstoot van stikstofdioxide op de Vijzelgracht niet verder te laten oplopen. In 2020 werd de brug alsnog in één richting afgesloten, dat was toen volgens de gemeente om voetgangers meer ruimte te geven tijdens de coronacrisis.

Omleidingen

Dit jaar is de gemeente gestart met definitieve aanpassing van de brug. Er moet, net als op de Weteringschans West, meer ruimte komen voor de fiets. Ook wordt er gewerkt aan water-, riool- en gasleidingen. Het werk zorgt voor veel omleidingen.

Het bezwaar van de bewoners en ondernemers wordt nog wel behandeld. Wanneer het stadsbestuur zich daarover uitspreekt is nog niet bekend.