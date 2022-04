Bewoners Westerstraatbuurt op zoek naar dochter van overleden 'buurtvriend' Paul

Hij was waarschijnlijk 72 jaar oud, geboren in Triest en vader van een dochter die nu in Zweden woont. Dat is wat buurtbewoners tot nu toe weten van hun 'geliefde buurtvriend' Paul, die twee weken geleden overleed. Buurtbewoners, gemeente en politie zijn naarstig op zoek naar meer informatie over de 'straatfilosoof van de Westerstraatbuurt': "We willen dat hij een waardig afscheid krijgt"

Hannah Bogaard woont op drie hoog, maar als ze op een mooie dag haar raam open had staan, was de kans groot dat ze iemand hard 'Hi!' hoorde roepen. Dan was Paul, een Italiaanse Amerikaan, weer eens met iemand een praatje aan het maken. "Een ontzettend vriendelijke man", omschrijft Hannah hem. "Iedereen die in de omgeving van de Westerstraat woont, kende hem."

Aandacht

Hannah noemt Paul de 'straatfilosoof van de Westerstraatbuurt'. Veel mensen dachten dat hij dakloos was, maar Paul had van iemand in de buurt onderdak gekregen. "Hoewel hij aan lager wal geraakt was, merkte je tijdens gesprekken dat hij een goed stel hersens had. Hij was altijd in de buurt te vinden en sprak dan met heel veel mensen. Voor iedereen had hij wel een complimentje paraat."

Elly van Sluijs, die ook in de buurt woont, herinnert zich de charmes van Paul. "Hij was iemand die je echt aandacht gaf als hij met je praatte" Ze leerde Paul tijdens coronatijd kennen. Toen ze ineens vanuit huis moest werken, was hij één van de weinige mensen die ze bijna dagelijks tegenkwam. "Hij was ook wel een womanizer. Vooral voor de vrouwen uit de buurt maakte hij graag een praatje", lacht Elly. "Iedereen was echt op hem gesteld."

Weinig bekend

Paul was mocht dan één van de bekendste buurtbewoners zijn, toch wisten weinig mensen iets over zijn identiteit. Wat zijn achternaam is, hoe hij in de Jordaan terecht was gekomen, of hij kinderen had: niemand die het kon zeggen.