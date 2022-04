Paasdrukte terug in de kerk en in de stad: "Ik verkies de coffeeshop boven paaseieren"

Dit weekend is de paasdrukte zowel in de kerk als de stad weer helemaal terug. Voor leden van parochie de Graankorrel in Zuidoost is Pasen een belangrijke dag. In andere delen van de stad lijkt de paasgedachte soms wat verwaterd te zijn: "Ik heb eigenlijk geen idee wat we vieren."

Voor Melindez Maal, assistent bij de parochie, is het fijn om te zien dat de hele kerk weer vol zit: "Tijdens corona moesten we tegen veel parochianen nee zeggen als de dienst al vol zat, maar nu zit daar geen maximaal aantal meer op. Het is echt een fijne samenkomst, vooral voor de ouderen in ons midden."

Tijdens de dienst is er een apart moment voor de kinderen. Ook zij zijn met de paasgedachte bezig: "Voor mij is Pasen samenkomen, liefde voor alles", zegt een jongen die samen met zijn oma is gekomen. "We gaan straks lekker brunchen met de hele familie."

Ook in de rest van de stad zitten mensen niet stil. Maar de vraag is of dat door Pasen of het mooie weer komt. Niet iedereen weet precies waar deze dagen om gaan: "Ik zou het niet weten. De geboorte van Jezus?" reageert een van voorbijganger op het Museumplein. "Is Pasen niet nieuw leven? In de bomen, in de grond, in de bloemen?" vraagt een meisje zich af. "Hij is doodgegaan", weet een andere bezoeker te vertellen over Jezus.

De assistent van parochie de Graankorrel legt uit wat er precies gevierd wordt tijdens Pasen. "Christus sterft op Goede Vrijdag, en tijdens Pasen vieren we dat hij is opgestaan uit de dood", vertelt Maal. "En dat hij op weg is naar de hemel."

Wel of geen paaseieren?

Een samenkomst in de kerk of een uitje naar het centrum van de stad: mensen die een dag vrij hebben nemen het ervan. Een vader en dochter zijn samen op weg naar het Rijksmuseum: "Normaal zoeken we altijd eitjes met Pasen, maar dit jaar niet", vertelt het meisje. "We hebben ze allemaal al opgegeten", zegt haar vader.

Drie vrienden uit Finland en Amerika genieten in de zon van een zelfbenoemde 'fanta'. "Geen paaseieren voor ons dit jaar, maar we gaan wel naar een paasdiner vanavond." Het valt hen wel op dat alles in de stad gewoon nog doorgaat: "Ik had verwacht dat er meer met Pasen zou worden gedaan, het lijkt bijna een normale zondag zo."