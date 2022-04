Teleurstelling bij Ajaxfans in de kroeg: "Maar de schaal gaat sowieso goedkomen"

Een teleurstellende avond voor Ajax in Rotterdam en dus ook voor de vele Ajaxfans die in Amsterdam naar het duel keken. In Elsa's café aan de Middenweg keken veel fans naar de wedstrijd en was er na afloop berusting. "Uiteindelijk heb je hem denk ik verdiend verloren."

"Aannames waren slecht, passes waren slecht, ze zaten gewoon echt niet in hun eigen spel. Het was gewoon zwaar teleurstellend, want dit had echt niet gehoeven", zegt een van de fans die in het café naar de wedstrijd keek. "Wat nu? Ja, de schaal. Dat is het enige. Je ligt uit de Champions League en nu ook uit de beker. Alleen nog de schaal, maar dat gaat sowieso goedkomen."