Dochter van overleden Paul uit de Jordaan gevonden: "Bijzonder en ontroerend"

Het is gelukt om met de dochter van de overleden 'buurtvriend' Paul uit de Jordaan in contact te komen. De dochter, die Daila heet, is uiteindelijk op de hoogte gebracht door haar halfbroer, die eerdere berichtgeving van AT5 over Paul toegestuurd had gekregen. AT5/NH Amsterdam sprak vandaag met de in Amsterdam geboren Daila over de zoektocht en haar vader.

"Heel bijzonder en ontroerend", noemt Daila de moeite die de buurtbewoners hebben genomen. "Het heeft wel een diepe indruk op mij gemaakt."

Paul woonde al jaren in Amsterdam, de laatste jaren verbleef hij in de Anjeliersstraat. Hij was de hele dag in de buurt te vinden en maakte met veel buurtbewoners een praatje. Na zijn overlijden deden buurtbewoners een poging om de dochter van Paul te vinden.

Paul werd 72 jaar geleden geboren in Triëst, Italië. Al vroeg emigreerde hij met zijn moeder naar Amerika, waar hij opgroeide. Later keerde hij terug naar Europa. Hij woonde een tijdje in Zweden en Frankrijk, voordat hij uiteindelijk in Amsterdam neerstreek.

Daila

Daar werd ook dochter Daila geboren. Ze had tijdens haar jeugd weinig contact met Paul. "Hij was niet iemand die een telefoon had en je eens in de zoveel tijd een berichtje stuurde", zegt ze. "Ik sprak hem af en toe, bijvoorbeeld als ik hem tegenkwam."

"Toen ik in Zweden ging wonen, werd ik nieuwsgieriger en was ik voor mijn gevoel oud genoeg om bepaalde vragen te stellen", vertelt Daila. "Ik heb hem toen, bij een bezoek in Nederland, opgezocht in Café 't Smalle. De laatste jaren hadden we daardoor beter contact."