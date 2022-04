Stad NL V Statushouders leren woningen van minder bedeelde Amsterdammers isoleren

Fixbrigade, een organisatie in Oost die mensen gratis helpt met het besparen van energie, leidt statushouders op tot 'fixers'. Wie handig is, het leuk vindt om met mensen om te gaan en minimaal één dag per week beschikbaar is, kan zich aanmelden voor werkervaring. Op deze manier hoopt de Fixbrigade de grote vraag naar klussers aan te kunnen.

Wat begon als een sympathiek vrijwilligersproject, groeide dankzij Europese en gemeentelijke subsidie uit tot een stadsbreed hulpproject. Nu nog alleen in Oost, maar vanaf mei zullen er ook gaten en kieren gedicht worden in Noord en Nieuw-West. De gemeente Amsterdam heeft daarvoor 400.000 euro vrijgemaakt en de Europese Unie draagt 911.485 euro bij. Met dit geld worden zes nieuwe medewerkers aangenomen, die ongeveer 120 leerlingen zullen begeleiden. De verwachting is dat zij dan weer duizend woningen kunnen aanpakken. Sociaal Het opleiden ligt onder andere in handen van voormalig elektricien Francis Langedijk. Woning gratis isoleren deed hij eerst alleen, maar hij kreeg het veel te druk. Daarom riep hij de hulp in van jongeren en statushouders die werkervaring op willen doen. Hij helpt ze met de Nederlandse taal, geeft technische adviezen en brengt ook sociale aspecten bij. "We komen bijvoorbeeld bij iemand thuis, dan zet je niet zomaar je schroefmachine op iemands bed. En zorgen dat je je troep opruimt als je klaar bent."

Energiearmoede bestrijden Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijk Ontwikkeling en Duurzaamheid) is blij met het initiatief: “Energiearmoede is een snel stijgend probleem, zeker met de huidige energieprijzen. De Fixbrigade helpt bewoners met een laag inkomen om hun energierekening binnen de perken te houden en leidt mensen op voor een baan voor de toekomst.“

Quote "We hebben nu al aanvragen gekregen van woningbouwverenigingen die deze jongens willen overnemen als ze klaar zijn met dit traject" francis langedijk - leermeester fixbrigade

Willemien Schenkeveld is een van de bewoners in Oost die dankbaar gebruik maakt van de gratis dienst. "Het is gewoon ontzettend leuk denk ik voor iedereen. Iets nieuws leren en je nuttig maken in een nieuw land waar je woont en om dingen te leren zodat je meer kans hebt op werk." Meer kans op werk hebben ze zeker. "We hebben nu al aanvragen gekregen van verscheidene woningbouwverenigingen die deze jongens willen overnemen als ze klaar zijn met dit traject."

Voor huishouden die leven van een laag inkomen tot maximaal 140% boven van het minimumloon, zijn de werkzaamheden en het materiaal gratis. De maatregelen leveren bewoners een gemiddelde kostenbesparing op van zo’n 600 euro per jaar op. In Amsterdam mogen zo'n 104.900 Huishoudens beroep doen op de gratis service van de Fixbrigade.