Maandenlang verblijf in Bangladesh komt sociale huurder duur te staan

De bewoner heeft sinds 1995 een verblijfsvergunning in Nederland. Naar eigen zeggen is hij normaal gesproken elk jaar een maand lang in Bangladesh, waar zijn echtgenote en een zoon wonen. Die gewoonte zou ertoe hebben geleid dat hij vanaf eind 2019 tot oktober 2021 niet in de woning in Oost verbleef. Hij zou namelijk door de coronacrisis niet terug hebben gekund naar Nederland.

Portugese familie

De sociale huurwoning, een tweekamerwoning die hij voor 639,86 euro per maand huurde, bleek volgens Eigen Haard ook nog eens verhuurd te zijn aan een Portugese familie. Volgens een anonieme tipgever verdiende hij daar 1200 euro per maand aan. De melder zei ook dat de sociale huurder zich in Bangladesh bezig hield met politiek.

De rechtbank volgt de conclusie van de man dat het bijna twee jaar jaar lang onmogelijk was om terug te keren naar de woning niet. "Dat is bovendien moeilijk voorstelbaar, nu Nederland zich steeds heeft ingezet om Nederlanders, ook tijdens strenge lockdowns in verschillende landen, zo snel mogelijk terug naar Nederland te laten reizen."

Verboden

Ook gelooft de rechtbank dat de man die woning inderdaad aan anderen verhuurde. Hij heeft zich daarmee niet gehouden aan de huurovereenkomst, waarin staat dan hij de woonruimte voor zichzelf en eventuele gezinsleden moet gebruiken door er feitelijk te wonen. Onderverhuur en kamerverhuur, ook tijdelijk, is verboden en kan een boete opleveren.

Hij moet de woning daarom binnen een maand uit. Eigen Haard wilde dat hij 5000 euro boete zou betalen, maar dat vindt de rechtbank te gortig. Bij het opleggen van de boete kijkt de woningcorporatie namelijk niet naar de duur of frequentie van het onderverhuren. Daardoor is de kans aanwezig 'dat de overtreding in bepaalde gevallen niet in een redelijke verhouding staat tot de geleden schade'.