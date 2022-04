Reddingsbrigade op zoek naar nieuwe lifeguards voor de zomer

De reddingsbrigade zoekt vrijwilligers die als lifeguard willen werken voor het zomerseizoen op het strand van IJburg. Afgelopen zomer hielden de lifeguards voor het eerst het strand in het weekend en op zomerse dagen in de gaten.

In augustus van het jaar 2019 verdronken in een korte tijd twee mensen bij het strand van IJburg. De reddingsbrigade besloot daarom om het strand in de zomer in de gaten te gaan houden. Eind juni vorig jaar werd ook een reddingspost geopend, dat was de eerste reddingspost van de stad.

Nieuwe lifeguards nodig

Afgelopen jaar begon de brigade met een campagneactie voor de vrijwillige lifeguards. Er kwamen veel aanmeldingen binnen voor het zomerseizoen en dit jaar hoopt de reddingsbrigade dat weer voor elkaar te krijgen. "Ik ben ontzettend trots op onze nieuwe lichting lifeguards, maar voor de toekomst hebben wij veel meer lifeguards nodig", aldus voorzitter Walter Weg.

Enthousiaste mensen die van het strand en water houden en die minimaal zestien jaar oud zijn, zijn bij de reddingsbrigade meer dan welkom. Aankomende zondag, 24 april, is er om 12.00 uur een informatiemiddag voor nieuwe vrijwilligers. Er wordt nog gekeken of deze kan worden gehouden in de reddingspost. Vrijwilligers die zich aanmelden worden vanaf het voorjaar getraind tot lifeguard.