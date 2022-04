Chang extra: Kungfu in de filmwereld

In de vierde aflevering van CHANG gaat Chang Ju Cheung op zoek naar de gedachte achter de vechtkunst Kungfu. Kungfu is vaak terug te zien in films, een bekend voorbeeld daarvan is de film: Crouching Tiger, Hidden Dragon. In het fragment hieronder spreekt Chang acteurs Brian Wong Chak Fung, Thomas Sin Ho Ying en Yeung Chiu Hoi over Kungfu in films. Geven de films een realistische weergave van de vechtkunst?