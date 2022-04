Vijf mogelijke nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen in Noord, Nieuw-West en Centrum

De gemeente is met woonzorgcentrum de Riekerhof in Nieuw-West in gesprek om daar 250 tot 300 vluchtelingen op te vangen voor de duur van anderhalf jaar. Vanaf juni zouden die wooneenheden kunnen worden opgeleverd. Verder wordt gekeken naar de Plantage Muidergracht in het centrum, Kavel Parnas op de Zuidas, Parkeerterrein Sportpark Melkweg in Noord, en een vijfde locatie in de gemeente Ouder-Amstel.

Onderzocht wordt hoe haalbaar de locaties zijn. De resultaten van het onderzoek worden volgende maand besproken door het stadsbestuur. Het gaat niet alleen om opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook om extra opvangplekken voor vluchtelingen uit andere regio's. Dit om de druk op locaties van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) te ontlasten.

Basisvereisten

De locaties die nu onderzocht worden voldoen aan een aantal basisvereisten. Zo moeten ze over minimaal honderd opvangplekken beschikken, tegen redelijke kosten kunnen worden gerealiseerd en op korte termijn een tot drie jaar beschikbaar zijn. Op de langere termijn zijn deze locaties mogelijk ook geschikt voor de huisvesting van vluchtelingen uit andere landen en kwetsbare groepen, aldus de gemeente.

De afgelopen weken zijn er in Amsterdam bijna negenduizend vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen, waarvan een groot deel door de gemeente is geholpen aan een opvangplek in het land. In Amsterdam zijn 1660 plekken beschikbaar in hotels en hostels, daarvan zijn er momenteel 744 bezet. Die locaties zijn echter niet geschikt voor een termijn langer dan een jaar.

Duizend extra mensen opgevangen

De zoektocht naar opvanglocaties van vluchtelingen uit Oekraïne komt bovenop het bestaande

tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen. In Amsterdam worden asielzoekers en statushouders opgevangen in het AZC aan de Willinklaan.

Sinds eind vorig jaar worden al ruim 1.000 extra mensen opgevangen in de stad. De opvang gebeurt in het A&O hostel in Zuidoost en het Stayokay hostel in het centrum. Op korte termijn zullen er nog 200 tot 300 plekken extra vrijkomen om de locaties van het COA te ontlasten. Het gaat hier om vluchtelingen en statushouders; dus ook mensen die al een verblijfsstatus hebben, maar door de krapte op de woningmarkt nog op een woning wachten.