Biografie Salo Muller: 9 onderduikadressen, 14 jaar Ajax-fysio en strijd om herstelbetalingen NS

De 86-jarige Salo Muller werd bekend als fysiotherapeut van het succesvolle Ajax in de jaren 60 en 70. Zijn levensverhaal omvat echter veel meer indrukwekkende periodes, waaronder de verschrikkelijke oorlogstijd waarin zijn ouders werden vermoord en hijzelf jarenlang moest onderduiken. Auteurs Vanessa de Gaay Fortman en Rob Willemse schreven het bijzondere verhaal van hem op in het boek 'Salo Muller'.

In de Johan Cruijff Arena is het boek dinsdag gepresenteerd en vanaf nu officieel te verkrijgen in de winkel. Voor Arie Haan, oud-speler van Ajax, reden om vanuit zijn woonplaats Spanje naar Nederland te komen om te spreken tijdens de boekpresentatie. Hij heeft naar eigen zeggen enorm veel gehad aan de fysiobehandelingen van Muller.

Haan heeft grote bewondering voor de vooruitstrevendheid en persoonlijke benadering van zijn oud-fysio. "Er was nooit iets te veel", herinnert Arie Haan zich. "Ik heb hem leren kennen als een man die je kon vertrouwen. Je kon iets kwijt aan hem en dat was belangrijk in de voetballerij, want je stond altijd onder de druk." De vertrouwensband met zijn patiënten wordt ook door Mister Ajax, Sjaak Swart, geroemd.

Oorlogstijd

Ver voor de succesperiode bij Ajax zag het leven er een stuk somberder uit voor Salo Muller. Zijn ouders werden in de Tweede Wereldoorlog vermoord en hij dook onder op negen verschillende adressen. Het was een traumatische periode waarin hij klappen kreeg, onder de vloer moest schuilen tussen de ratten en muizen en regelmatig moest hij halsoverkop vertrekken omdat verraad op de loer lag.

"Ik kom helemaal alleen uit de oorlog, zonder familie", aldus Muller. "Dan sta je in de wereld als een volledig uit het veld geslagen en ziekelijk jongetje. Dan ben je op dit moment in je leven een gelukkig mens. Dat je na al die ellende die je hebt meegemaakt, er met hulp natuurlijk, zo geweldig uit bent gesprongen."

Compensatieregeling NS

In meer recente tijden richtte Salo zich tot de NS. Hij dwong een compensatieregeling af voor Joodse oorlogsslachtoffers. Vanaf 2015 heeft hij drieënhalf jaar gestreden voor excuses en financiële compensatie. "Zijn strijd heeft hij kunnen strijden door heel veel dingen die hij heeft meegemaakt", vertelt auteur Vanessa de Gaay Fortman. "Dat begint al in de oorlog, dat hij ziet dat hij zichzelf moest oprichten. Hij was letterlijk onzichtbaar in de oorlog en hij heeft eigenlijk in de pubertijd een keuze gemaakt om zichtbaar te worden."