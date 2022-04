Misdaad NL V Beelden: mannen stormen tabakszaak in Noord binnen met automatisch vuurwapen

Op klaarlichte dag stormen twee mannen een tabakszaak in Noord binnen, in december van het afgelopen jaar. Ze hebben een automatisch vuurwapen bij zich en proberen binnen een waardetransport te overvallen. Een van de twee mannen is inmiddels aangehouden, de politie is nog op zoek naar de andere verdachte. In Bureau 020 deze week de beelden.

Het is donderdagmiddag 23 december rond 15.00 uur 's middags. Twee medewerkers van een waardetransportbedrijf komen een geldautomaat in de zaak aan de Van der Pekstraat aanvullen. Dit doen ze in een afgesloten ruimte. Dan komen er twee volledig in het zwart geklede mannen de winkel binnen, waar behalve drie medewerkers ook meerdere klanten aanwezig zijn. Een van de twee mannen heeft een automatisch vuurwapen bij zich, dat hij direct naar voren richt. De twee mannen beginnen direct te schreeuwen dat iemand de deur naar de afgesloten ruimte moet openmaken. Maar de medewerkers van de tabakszaak kunnen dit niet en de medewerkers van het waardetransport doen dit niet, vanwege het veiligheidsprotocol. Wel schakelen ze vanuit de afgesloten ruimte direct de politie in. De overvallers doen er op dat moment alles aan om de deur naar de ruimte open te krijgen, maar ze krijgen dit maar niet voor elkaar. Na enige tijd geven ze het op en verlaten ze de winkel weer. De verdachte met het vuurwapen richt dit bij het verlaten van de winkel nog even op een man die net binnen komt gelopen. De twee vluchten vervolgens op een scooter.

Beeld van de verdachten De politie start direct een onderzoek en al vrij snel komen er beelden van twee verdachten naar voren. Niet lang na de overval lopen ze namelijk langs een deurbelcamera op de Appelweg. De verdachte die het wapen bij zich had is op basis van deze beelden herkend, hij is aangehouden en zit op dit moment vast. Maar de identiteit van de andere man is nog onbekend, de politie is dringend naar hem op zoek. "De overval is voor alle betrokkenen heel heftig geweest", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Zowel de medewerkers van de tabaksspeciaalzaak als enkele klanten stonden oog in oog met iemand met een automatisch vuurwapen. Gelukkig is deze verdachte aangehouden en staat zijn handlanger duidelijk op beeld. Wij hopen dat u ons kunt vertellen wie hij is."

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.