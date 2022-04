Kan Rooie Nelis behouden worden? "Uniek Jordanees café"

De uitbater van Rooie Nelis, Blonde Sien, overleed vorige week op 94-jarige leeftijd. Haar vader, die zelf Rooie Nelis heette, opende het café in 1937. Samen met haar man Zwarte Gerrit, die in 2019 overleed, nam Blonde Sien de zaak in 1996 van haar moeder over. Door de jaren heen groeide Café Rooie Nelis uit tot een begrip in de Jordaan.

'Geschiedenis'

Raadslid Remine Alberts noemt het café 'een unieke plek.' "Er hangt zo'n 100 jaar Amsterdamse geschiedenis aan de muur", zegt ze tijdens de raadsvergadering. "Een uniek Jordanees café dat moet blijven. Voor je het weet komt het in handen van projectontwikkelaars."

Alberts zou graag zien dat de gemeente initiatief neemt om het café in stand te houden. Maar burgemeester Halsema laat weten dat het niet aan de gemeente is om café's uit te pachten. "Daar moet een private oplossing voor komen", aldus de burgemeester.

Café 't Mandje

Ze benadrukt dat zulke oplossingen er in het verleden wel eens zijn geweest. Een voorbeeld daarvan is het Café 't Mandje, dat is overgenomen door NV Zeedijk. Halsema geeft aan dat de gemeente wel de rol van bemiddelaar kan spelen in de verkoop van Café Rooie Nelis.

Halsema noemt het 750-jarig jubileum van Amsterdam een goede aanleiding om aandacht te vragen voor het behoud van het café.