8000 wormen losgelaten op het Museumplein: "Lekker glibberig"

De brandweer was ook van de partij om mee te helpen met de operatie. "Het is belangrijk om de grond nat te maken zodat de wormen makkelijk de grond in kunnen", aldus een brandweerman. "Water is een soort glijmiddel voor wormen."

400.000 extra wormen

Bij deze 8000 wormen zal het niet blijven. Voor de gehele bodem van het Museumplein zijn er nog zo'n 400.000 wormen nodig, maar dan moet er eerst meer gras zijn om de wormen van eten te kunnen voorzien. Over een kleine maand verwacht Thur dat het hele plein klaar is om alle benodigde wormen te kunnen ontvangen.

Tot slot doet de wormenexpert een oproep aan iedere Amsterdammer: "We kunnen alle handjes gebruiken, dus meld je aan bij Stadsloket Zuid om te helpen met het uitzetten van wormen. Dat geeft je ook een besef wat er allemaal in de grond zit."