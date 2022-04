Gaasperdammertunnel komend weekend dicht voor onderhoud

De Gaasperdammertunnel gaat van vrijdagavond 22 april tot en met maandagochtend 25 april in beide richtingen dicht vanwege onderhoud. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Tijdens de afsluiting krijgt de software van de tunnel een update. Na de update wordt getest of alles in de nieuwe situatie werkt. Ook wordt er onderhoud uitgevoerd aan de verlichting, de ventilatoren en de vluchtdeuren. Ook worden alle camera's schoongemaakt en worden de luidsprekers in de tunnel getest.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de tunnel afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. De rijbaan richting knooppunt Diemen is afgesloten van vrijdag 21.00 uur tot en met maandag 05.00 uur, inclusief alle op- en afritten. De rijbaan richting knooppunt Holendrecht/Utrecht sluit op vrijdag om 23.00 uur.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1/A10/A2 en A4. Verkeer in Zuidoost wordt via borden omgeleid naar de A1 en A2.