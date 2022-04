Huurprijzen vrije sector Amsterdam blijven maar stijgen, hoger dan voor corona

De huurprijzen in de vrije sector in Amsterdam zijn opnieuw gestegen, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius . Met die stijging zijn de kosten voor het huren van een woning voor het eerst hoger dan voor corona.

Gemiddeld betalen Amsterdammers zo'n 21,75 euro per vierkante meter aan huur. Dat was in het laatste kwartaal dik een euro minder: 20,73 euro per vierkante meter.

Corona

De gemiddelde huurprijs is net iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2019 (21,73 euro), het laatste kwartaal voor de uitbraak van het coronavirus. Tot dat moment waren de huurprijzen al jaren aan een opmars bezig. Ter vergelijking: tien jaar geleden betaalde je maandelijks gemiddeld 15,09 euro per vierkante meter voor een huurwoning.

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een daling van de huurprijzen, met als 'dieptepunt' een gemiddeld tarief van 20,13 euro in het eerste kwartaal van 2021.

Andere steden

Na Amsterdam hebben Amstelveen (20,45 euro), Haarlem (19,93 euro) en Leiden (19,90) gemiddeld de duurste huurwoningen in de vrije sector.

Daarna komt Utrecht, dat van de vijf grootste steden in Nederland de een na hoogste huurprijzen in de vrije sector kent. In Utrecht betaal je nog altijd een stuk minder huur dan in Amsterdam. Het gemiddelde ligt nu op 17,77 euro per vierkante meter. Het Nederlands gemiddelde ligt op 17,18 euro per vierkante meter.