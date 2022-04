In jaar tijd veel minder WW-uitkeringen in Amsterdam

Het aantal WW-uitkeringen is het laatste jaar met 41 procent gedaald. Kregen er vorig jaar nog meer dan 28 duizend mensen zo'n uitkering, nu zijn dat er 16.625. De afname is in verhouding groter dan bij het landelijk aantal WW-uitkeringen. Die daalde het afgelopen jaar met 34,8 procent.

Volgens het UWV heeft de daling te maken met de krappe arbeidsmarkt, waarin mensen over het algemeen makkelijk aan een baan kunnen komen. Al voor de coronacrisis was die arbeidsmarkt krap, inmiddels is voor werkgevers nog lastiger geworden om personeel te vinden.

Vacatures

In de regio is er vooral een tekort aan software- en applicatieontwikkelaars. In die sector zijn 2.650 openstaande vacatures. Ook transportplanners en logistiek medewerkers (2.250 vacatures) en receptionisten en telefonisten (1.900) zijn hard nodig.

Niet in elke sector hebben werkzoekenden het zo voor het uitkiezen. In de luchtvaart is sinds vorig jaar juist een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.