Veegactie op Wallen levert politie 69 overtredingen en 54 gebiedsverboden op

Een veegactie op de Wallen tijdens het paasweekend heeft de politie 69 overtredingen opgeleverd. Daarnaast zijn er 54 gebiedsverboden uitgedeeld, laat de gemeente Amsterdam weten. De actie was gericht op het aanpakken van straatdealers in het gebied.

Tien verdachten moeten voor de rechter komen, vier kregen een boete. De rest van de zaken moet het OM nog behandelen.

Van de overtredingen gingen er 33 over de handel in nepdrugs. Die middelen zijn door de politie in beslag genomen. Daarnaast is het handelsgeld van de dealers afgepakt. Er zijn ook andere overtredingen geregistreerd, zoals openbaar dronkenschap en verstoring van de openbare orde. Ook enkele straatrovers en zakkenrollers werden tijdens het weekend door de politie gesnapt.

Lik op stuk

Eerder dit jaar besloot Amsterdam straatdealers harder aan te pakken. Volgens de gemeente veroorzaken straatdealers veel problemen in de binnenstad. Met name op de Wallen hangen dealers graag rond. Ze vallen er bezoekers lastig en gedragen zich agressief. Het afpakken van de dagopbrengst en 24-uurs verboden moeten ervoor zorgen dat de overlast van straatdealers minder wordt.

De gemeente zegt in overleg met buurtbewoners ook het cameratoezicht op zogenoemde 'blinde vlekken' verbeterd te hebben. Ook zijn er met ondernemers afspraken gemaakt om straatdealers uit de horeca te weren.