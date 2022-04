Kostiantyn ontving Russische haatmail: "Een zielig stukje wc-papier onder de deur"

Het mag duidelijk zijn, Kostiantyn, zelf drag queen, is niet onder de indruk van de post. Meer onder de indruk is hij van zijn vrienden in Oekraïne die hun boa's hebben ingeruild voor AK-47's. "Zij vechten voor hun leven. Er zijn op dit moment wel engere dingen aan de gang."



Maar bij zijn 70-jarige oma uit Marioepol, die vorige maand naar Amsterdam wist te vluchten, en zijn partner zit de schrik er wel in. "Wat als ze onze deur in brand steken of iets in je gezicht gooien?", vroeg zijn vriend zich radeloos af.

Aangifte

Aangifte gaat hij daarom wel doen. Volgens Kostiantyn gaan er meer van dit soort brieven rond: "Wie dit doet vraag je me? Ik weet het niet, maar waarschijnlijk iemand die ervoor betaald krijgt."



Eerder werd al de Russisch-orthodoxe kerk aan de Lijnbaansgracht met het Z-teken beklad, maar moest andersom ook een Russische supermarkt het ontgelden.