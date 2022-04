Vluchtende man gooit hasj in het water op Wittenburg

Agenten hebben gisteren na een achtervolging op Wittenburg meerdere pakketten hasj in beslag genomen. Sommige pakketten waren door degene die vluchtte in het water gegooid.

De wijkagent had een auto fout geparkeerd zien staan op het Windroosplein. De eigenaar van de auto bleek bekend bij de politie vanwege criminaliteit. De agent vroeg om versterking en besloot hem te fouilleren.

"Tijdens de controle sprintte de verdachte ineens weg richting de kade", schrijft de politie op Facebook. "Terwijl hij aan het rennen was gooide hij verschillende pakketten in het water. Direct daarna kon de verdachte in de kraag worden gevat."

Uiteindelijk vond de politie, ook in de kleding, de auto en de woning van de verdachte, ongeveer een kilo hasj.