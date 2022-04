Roosterregeling stadsreiniging nog niet ingesteld op werken in weekend

De gemeente voert nog gesprekken met de eigen ondernemingsraad om de roosterregeling van de eigen schoonmakers te kunnen aanpassen. Op dit moment is de inzet van de afdeling reiniging in parken in het weekend en de avonden 'beperkt' door het ontbreken van een regeling 'die dat toelaat'.

"Vooralsnog hebben we een contract met een aannemer die bij mooi weer in de weekenden extra wordt ingezet"

Wedemeijer antwoordde vandaag dat gesprekken met de ondermingsraad, die bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met de directie of bestuur, ervoor moeten zorgen dat de roosterregeling 'flexibeler' wordt. Ook is er een tijdelijke oplossing. Wedemeijer: "Vooralsnog hebben we een contract met een aannemer die bij mooi weer in de weekenden extra wordt ingezet op de drukbezochte parken/ locaties."

Volgens het Wedemeijer wordt bij het schoonmaken het 'ritme van de stad' gevolgd. "Per dag wordt bekeken op basis van eigen waarneming en meldingen hoe de inzet wordt verdeeld over de stad", schrijft Wedemeijer.

Extra afvalbakken

In de zomer worden ongeveer 230 extra afvalbakken in de parken en recreatiegebieden geplaatst. Die bakken staan op wieltjes en kunnen dus verplaatst worden als dat nodig is. Stickers, social media en teams met jongeren moeten parkbezoekers ervan overtuigen dat ze hun afval in de vuilnisbakken moeten gooien.

De stad heeft al jaren te maken met een afvalprobleem in parken als het mooi weer is (geweest).