Afsluitingen tijdens Koningsdag: "We gaan uit van drukste scenario met 900.000 feestende mensen"

Alle oranje kleding en oude spullen mogen weer uit de kast. Na twee jaar is het namelijk eindelijk weer zo ver: Een ‘normale ’Koningsdag in de stad. Naast al dat feestgedruis zijn er natuurlijk de nodige afsluitingen en dat heeft gevolgen voor het verkeer, de treinreizigers en de tram- en buspassagiers. De makers van Het Verkeer gaan de stad in en peilen de feeststemming onder de Amsterdammers.

Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag. Crowd manager Mick Werkendam van de gemeente heeft geen glazen bol, maar gaat uit van het drukste scenario waarbij er 900.000 mensen komen feesten in de stad. Dat vraagt om een goede voorbereiding. "De meeste drukte verwachten we in de Haarlemmerbuurt, in het centrumgebied en in de Jordaan." Om de verwachte drukte onder controle te houden zijn alle evenementen goed gespreid. "Aan de rand van de stad, bijvoorbeeld in de Rai of in het Olympisch Stadion, zijn de evenementen waar veel jeugd op afkomt. Het centrum willen we een beetje bereikbaar houden voor gezinnen en dagjesmensen."

Quote "Dit jaar wordt het weer zoals vanouds. Heerlijk" een voorbijganger

Amsterdammers kijken na twee jaar stilzitten weer uit naar een ouderwetse Koningsdag. We spreken een aantal voorbijgangers die wel zin hebben in een feestje. "Dit jaar wordt het weer zoals vanouds. Heerlijk." Dat corona eindelijk achter de rug is, is ook een opluchting. "Mijn plan is om leuke dingen te doen. Corona is voorbij en nu gaan we lekker genieten." Ook de spontaniteit keert weer terug, zo heeft niet iedereen al strakke plannen gemaakt en laat de dag lekker op zijn beloop gaan. "We gaan denk ik gewoon lekker door de stad lopen. Door de Jordaan en door de Pijp. En dan zien we wel waar het leuk is."

Gevolgen voor het verkeer De Damrak-Damroute is op 26 april vanaf 4:00 's ochtends afgesloten voor autoverkeer. Vanaf 7:00 uur worden alle wegen binnen de S100 afgesloten. Hiervoor worden verkeersregelaars ingezet, die bij de afzettingen zullen staan. "Dat doen we zodat we de afzettingen kunnen openmaken voor bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten in het geval van calamiteiten." Werkendam kan het zich niet voorstellen dat er Amsterdammers zijn die op deze dag elders een feestje willen vieren. Mochten zij toch de stad willen verlaten, kan dat via de S100 of de A10. Verder raadt hij aan om met het openbaar vervoer naar de stad te komen. En wanneer je wel met de auto komt, deze aan de rand van de stad bij de P+R te parkeren (P+R locatie RAI is vanwege de evenementen gesloten). Werkendam kijkt zelf ook erg uit naar weer een ouderwetse Koningsdag. "Neem je goede humeur mee, en maak er een hele leuke dag van."