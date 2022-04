Dik 40 procent minder woningen verkocht in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal dit jaar zijn fors minder woningen in de stad verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om daling van maar liefst 42,5 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster die vandaag zijn gepubliceerd.

Ook in de andere grote steden was een daling te zien van het aantal verkochte woningen in vergelijking met vorig jaar, maar dit was niet zo hoog als in de hoofdstad. In Utrecht en Rotterdam was de daling respectievelijk 37,6 en 34,4 procent. In Den Haag was de daling wel wat lager: 20,5 procent.

Ook landelijk daalde het aantal woningen dat van eigenaar wisselde. In het hele land zijn er gemiddeld 34,1 procent minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dit is het laagste aantal woningtransacties in 6 jaar.

Koopwoningen duurder

Dat is niet de enige ontwikkeling: koopwoningen zijn sinds 2021 ook een stuk duurder geworden. In de stad zijn de woningprijzen met 18,7 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat is iets lager dan landelijk: 20,3 procent. In Rotterdam is de prijsstijging 19 procent en in Den Haag ligt dat op 18,5 procent sinds vorig jaar. In Utrecht is de prijsstijging van de vier grote steden het hoogst: 21,3 procent.