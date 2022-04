Kruising Meteorenweg - Kometensingel op de schop: "Fietsers kunnen straks veiliger oversteken"

Reacties vanuit de buurt

De bewoners ervaren volgens Veldt wel hinder van de werkzaamheden. Voornamelijk van het lawaai, de afsluitingen en het sluipverkeer. ''Maar we zetten verkeersregelaars in om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden.''

Buurtbewoners die we spreken hebben gemende gevoelens over de werkzaamheden. "Het is heel intensief. Ze pakken alles tegelijkertijd aan. Ik snap dat het nodig is, maar het is teveel'', vertelt een van hen. ''Ik hoor alleen 's ochtends wat lawaai, als ze dingen neerzetten en zo. Maar voor de rest heb ik er geen last van'', vertelt een andere buurtbewoner. Over een ding zijn ze het wel allemaal eens en dat is dat de straat veiliger gemaakt moet worden.

Weg afgesloten voor auto- en fietsverkeer

Zowel auto- als fietsverkeer wordt omgeleid. Fietsers worden omgeleid via de Plejadenweg en het autoverkeer kan om en om over één rijbaan rijden. Er staan verkeersregelaars om hen de goede richting op te sturen.

De werkzaamheden duren tot en met 24 juni 2022.