Achttien jaar cel geëist tegen verdachte in moordzaak Serdar Ay

Het Openbaar Ministerie heeft achttien jaar celstraf geëist tegen een 27-jarige man die een cruciale rol zou hebben gespeeld bij de moord op Serday Ay in Osdorp. Hij wordt daarnaast verdacht van een gewapende overval op een winkel in Alphen aan den Rijn.

De verdachte zou een peilbaken hebben aangeschaft, geactiveerd en onder de auto van het beoogd doelwit hebben geplaatst. Dat beoogd doelwit was niet Serday Ay. Maar hij werd wel doodgeschoten, volgens het OM omdat hij die auto van het slachtoffer had geleend en er in reed. De officieren van justitie spraken tijdens de zitting van een 'tragische gebeurtenis'.