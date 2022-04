Inmiddels zo'n 12.000 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in de stad

Sinds 9 maart zijn er 11.871 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd in de stad. Ze kwamen aan op locaties in de Rai en het Centraal Station. Elke dag komen er zo'n 220 vluchtelingen bij.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Inmiddels zijn er zo'n 3200 vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen. Ook zijn er zo'n 1000 opgevangen in opvanglocaties in de stad, al komt een deel daarvan wel uit andere landen. De andere ongeveer 8000 vluchtelingen zijn naar andere opvanglocaties in Nederland gegaan.

Halsema schrijft dat er verschillende scenario's worden gemaakt voor de impact van de ontwikkelingen in Oekraïne op Amsterdam. In eerste instantie wordt er gekeken naar instroom en verblijf van vluchtelingen.

Daarna wordt er gekeken naar energieprijzen, de gevolgen voor de economie, industrie, bestaanszekerheid en van bredere economische ontwikkelingen met een impact op de stad. "De prioritering kan worden herzien

als de actualiteit daarom vraagt", schrijft Halsema.

Eerder deze week meldde de gemeente dat er naar locaties wordt gekeken waar vluchtelingen terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar. De huidige noodopvang voor Oekraïners vindt nu vooral

plaats in hotels en hostels, maar deze locaties zijn volgens de gemeente niet geschikt voor de lange termijn.