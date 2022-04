Ruim duizend gasten bij iftar op parkeergarage in Osdorp

Ruim duizend mensen hebben vrijdagavond bij zonsondergang gezamenlijk gegeten tijdens de grote iftar in de openlucht. Een van de initiatiefnemers is de 20-jarige Salim El Meriami uit Osdorp. "Dat we hier met 1000 man zitten zonder corona is niet te beschrijven."

De iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan door moslims genuttigd wordt vanaf zonsondergang. Zowel moslims als niet-moslims waren welkom. "Want samen eten verbindt", en dat is precies de bedoeling voor El Meriami die met het initiatief kwam. Het oorspronkelijke idee komt van de Albert Heijn-winkelmanager Mustapha Tanane die een paar jaar geleden in het filiaal op het Delflandplein een iftar organiseerde voor ongeveer 100 personen. Even later werd hij overgeplaatst naar het filiaal in Osdorp waar hij in contact kwam met Salim. Die laatste stelde voor om de iftar te organiseren boven op de parkeergarage van de supermarkt. Dat idee kwam tot realiteit in 2019 waarbij ongeveer 400 personen aanwezig waren.