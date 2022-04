Schiphol waarschuwt voor extra drukte op zondag na staking

Wie zondag vliegt vanaf de luchthaven Schiphol moet rekening houden met extra drukte. Een deel van de reizigers wiens vlucht zaterdag werd geannuleerd, is omgeboekt naar een vlucht op zondag.

Reizigers met een Europese bestemming wordt geadviseerd om twee uur van te voren naar de luchthaven te komen. Voor intercontinentale vluchten is dat drie uur. Wie zondag voor 09.00 uur vertrekt met Transavia of Easyjet wordt geadviseerd om voor alle bestemmingen eveneens drie uur vantevoren op Schiphol te zijn.

Door een wilde staking van bagagelossers van KLM werd het zaterdag een chaos op de luchthaven. Er ontstonden lange rijen, tientallen vluchten werden geannuleerd en veel reizigers misten hun vluchten. Een aantal van hen beklaagde zich bovendien over het gebrek aan informatie op Schiphol.

Wilde staking

De staking van de bagagelossers was een zogenoemde 'wilde staking', wat betekent dat deze niet gecoördineerd is door de vakbond maar door de medewerkers zelf is georganiseerd. Ze legden van 06.00 tot het middaguur het werk neer. De medewerkers zijn boos omdat een deel van hun werk wordt uitbesteed aan het bedrijf Viggo vanwege een personeelstekort.

Het KLM-personeel klaagt over slechte arbeidsomstandigheden, zoals een te laag salaris, en volgens hen is dat de reden voor het grote tekort.