Dochter Johan Cruijff na vierde editie Cruyff Legacy 14K: "Mijn vader had heel trots geweest"

De vierde editie van de Cruyff Legacy 14K heeft 385.000 euro opgehaald voor de Johan Cruyff Foundation. Aan het evenement deden 3500 deelnemers mee, die bij de Johan Cruijff Arena zijn gestart. De sportievelingen renden of wandelden 5 of 14 kilometer. Susila Cruijff, de dochter van, kijkt tevreden terug.

De vierde editie van de loop vond plaats op de dag voor de 75e geboortedag van de legendarische nummer 14. Het startschot werd, om 14.14 uur, gegeven door Sjaak Swart en Susila Cruijff. De dochter van Johan Cruijff is er trots op dat er zo veel verschillende mensen deelnemen aan het evenement. "Dat we toch via de sport al dit soort mensen bij elkaar kunnen krijgen, oud, jong, vrouw, man", somt Cruijff op. "Uit welke cultuur je nou komt of dat je in een rolstoel zit... Het gaat erom, we kunnen het allemaal samen doen. Mijn vader had hier heel trots op geweest."

Voor de lopers was het duidelijk een opluchting dat het na twee geannuleerde edities vanwege corona, nu weer mogelijk was om deel te nemen. "Je sport niet alleen voor jezelf om gezond te blijven, maar we doen het ook voor de foundation om daar geld voor in te zamelen", vertelt een deelnemer. "Dus aan alle kanten gewoon heel positief."