Sloop- en renovatiewerk rond Amstel mag van rechter voorlopig niet doorgaan

Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde uitspraak. Een projectontwikkelaar wilde een pand aan de Amstel slopen en twee panden om de hoek, in de Halvemaansteeg, grondig renoveren. Het is de bedoeling om een culturele club met twee cafés en zes woningen te maken. De gemeente staat achter die plannen en vindt dat alles volgens de regels gaat.

Balans verstoord

De VVAB zei dat het plan 'onevenredige gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden'. Zo zou er daglicht, zonlicht, lucht en privacy worden weggenomen. Ook zou nog meer horeca de balans in de binnenstad nog verder verstoren. Verder zou dit gedeelte bufferzone zijn van het Unesco-erfgoed en zou er te hoog gebouwd worden.

De voorzieningenrechter erkent dat het gaat om een 'ingrijpend bouwplan', dat met name vanwege de hoogte en het gebruik als grootschalige horecagelegenheid fors afwijkt van het bestemmingsplan. "Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet zonder meer worden gezegd dat de ruimtelijke onderbouwing voor deze afwijkingen voldoende gemotiveerd is", staat er in het vonnis.