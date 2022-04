Man (41) krijgt 4 jaar cel voor steekpartij, slachtoffer ontvangt 153.000 euro schadevergoeding

Een 41-jarige man krijgt 4 jaar cel opgelegd voor een steekpartij in oktober 2019 in Oost waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte. Dit gebeurde na een ruzie, waarbij beiden geweld gebruikten. Het slachtoffer heeft hierbij een steekwond in zijn hoofd opgelopen. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding van 153.000 euro betalen.

Het steekincident gebeurde op 1 oktober 2019 aan de Javakade. Hierbij ontstond er vlak voor een hotel in de straat een ruzie tussen meerdere mensen en vervolgens een vechtpartij. De 41-jarige man stak een ander met een mes in zijn hoofd, waardoor het slachtoffer op de grond viel. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op.





De 41-jarige man verklaarde voor de rechter dat hij uit angst en paniek heeft gehandeld, maar daar gelooft de rechtbank niets van. Uit camerabeelden blijkt dat de man het mes in het water gooide en vervolgens in zijn auto stapte. Daarna reed hij met de auto op ongeveer een halve meter langs het slachtoffer dat zwaargewond op de grond lag.



Het slachtoffer heeft na dit incident blijvende schade opgelopen. Uit een voorgelezen slachtofferverklaring kwam naar voren dat het slachtoffer naast de hulp bij dagelijkse bezigheden ook psychische klachten heeft. Zo zou hij zich niet meer op straat willen laten zien en schaamt hij zich voor zijn uiterlijk. "Hij is altijd bang en op zijn hoede. Het slachtoffer voelt zich dood, levenloos. Hij heeft op deze manier geen zin in het leven."



Hoewel de 41-jarige man meerdere keren heeft verklaard dat hij het erg vindt dat het slachtoffer, vindt de rechter dat niet overtuigend. Tijdens het voorlezen van de slachtofferverklaring werd de verdachte boos. Ook noemde hij het slachtoffer "een grote boef die zich beter kan schamen over wat hij anderen heeft aangedaan". Daarnaast beweerde hij dat het slachtoffer zijn handicaps verzint.



Gezien de feiten vindt de rechter een celstraf van 4 jaar en met een schadevergoeding van 153.000 euro voor het slachtoffer op zijn plaats.